Вечно молодой: голландский пенсионер хотел снизить возраст в паспорте на 20 лет

Суд Нидерландов отклонил требование пенсионера, подавшего иск с целью снизить его возраст с 69 до 49 лет во всех документах.

Истец мотивировал своё требование тем, что текущий возраст не соответствует его душевному состоянию, мешает устроиться на работу и встретить даму сердца.

В суде ответили, что следить за собой и вести активную жизнь в любом возрасте – это нормально, но не является достаточным основанием для изменений в документах.

Как говорится далее в заявлении суда, истец имеет право чувствовать себя на любой возраст, и соответственно себя вести. Но изменение официальных бумаг повлечёт за собой множество формальных проблем, в том числе и с действующим законодательством.