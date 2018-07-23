Чиновники подарили педикюрные наборы охотникам-спасателям из Перми. Мужчины спасли детей, которые заблудились в лесу (температура на улице равнялась -7 градусам Цельсия). В награду получили необычные презенты от местных властей. Об этом сообщает «КП».

Шадрин Геннадий Иванович и Шадрин Геннадий Александрович неделю назад спасли двух мальчиков. Друзья (третьеклассник и семиклассник) отправились на поиски пропавшей собаки. Товарищи заблудились в лесу и почти сутки блуждали там.

Обнаружили детей два Геннадия. Мальчики были доставлены в больницу, где получают лечение. На прошедших выходных охотники-спасатели были приглашены на форум в Перми, где чиновники поощрили их памятными подарками. Двум взрослым мужчинам подарили педикюрные наборы. Также в подарочном наборе оказалась рамка с названием курорта. Сначала охотники подумали, что это путевки на отдых, но оказалось, что это обычный рекламный диск.

Мужчины-охотники из Перми, которые спасли детей, признались, что считают подарок странным. Но главное, по их мнению, что с дети спасены и с ними все хорошо.