Юная китаянка кормит волков изо рта

Юная китаянка выбрала необычную профессию: она кормит волков изо рта. Такой необычный способ кормления прославил девушку в Сети. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

На севере Китая в регионе Внутренняя Монголия проживает 20-летняя Чжоу Синьюэ. Девушка занимается тем, что выращивает волчат для специальной экологической фермы, куда часто приезжают туристы, чтобы сфотографироваться с дикими животными и погладить их.

На попечении Чжоу в данный момент восемь подрастающих волков. Нескольких из них она намерена отдать в сферу кинематографа для съемок передач и кино.

Однако прославилась китаянка не потому, что занимается выращиванием волчат. Девушка разработала свою методику кормления. Она передает мясо своим питомцам изо рта в рот. Чжоу объясняет, что так она налаживает и поддерживает эмоциональную связь с животными.

Непосредственно процесс кормления занимает около часа. Большую же часть рабочего дня китаянка проводит за нарезанием мяса. В основном ее подопечные получают курицу или ягненка.

Пользователи Сети просят юную девушку быть осторожнее, так волки по природе все-таки дикие звери и хищники. Но Чжоу успокаивает всех и говорит, что переживания напрасны. Она еще в детстве научилась общаться с волками, так как ее родители тоже работали в этой отрасли.