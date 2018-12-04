«Эх, загуляем»: россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе

Уже начиная с новогодних каникул российские граждане смогут отдохнуть за счёт работодателя в пределах России.

Ещё в апреле текущего года лидер нашей страны подписал закон, который позволит работодателям при определении налоговой базы налога на прибыль принимать в расчёт расходы, направленные на расчёт путёвок для свои сотрудников и их семей на оплату туристических путёвок внутри страны. Расходы могут составить до 50 тысяч рублей на одного человека. Среди расходов значатся затраты по организации отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения.

Кроме работников воспользоваться услугой также имеют право члены семьи: супруги родители, дети до 18 лет и дети до 24 лет, которые проходят очное обучение в образовательных организациях.

Закон вступит в силу с 1 января нового года — в момент начала очередного налогового периода по налогу на прибыль предприятий.