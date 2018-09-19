Голикова: лучшие волонтёры России будут получать награды

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на поддержку волонтёрства до 2024 года выделят 7,4 млрд. рублей. Кроме того, в стране начнут поощрять лучших волонтёров.

Вице-премьер выступила в российском столице на Международном форуме добровольцев 3 декабря. Голикова сообщила, что финансовая поддержка добровольчества в России в период с 2019 по 2024 годы составит 7,4 млрд. рублей. Политик также рассказала, что проект «Социальная активность» будет осуществляться на территории всей страны. Проект является частью проекта «Образование», сейчас ведётся работа над созданием его детального паспорта. Голикова отметила важность реализуемого проекта и заявила, что к 2024 году число детей, вовлечённых в добровольческую деятельность, достигнет 8,8 млн. человек.

Кроме того, в рамках системы социальной поддержки граждан российским волонтёрам будут присуждать звания «лучших» и вручать награды. Политик также рассказала о дальнейшем развитии информационной системы «Добровольцы России», которая помогает в поиске необходимых данных, взаимодействовать и общаться волонтёрам. Голикова отметила, что сейчас на платформе зарегистрировано около 400 тысяч человек. Ожидается, что ежегодно это число будет увеличиваться на 150 тысяч людей.

Международный форум добровольцев проводится в столице РФ 2-5 декабря и проходит в рамках дня волонтёра. В общей сложности в мероприятии принимает участие более 15 тысяч как российских, так и иностранных волонтёров. На форуме выступил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, во время речи которого сначала отключился микрофон, а затем погас свет.

Кроме того, итоги года подвёл и губернатор Московской области Андрей Воробьёв, вручив награды лучшим добровольцам региона.