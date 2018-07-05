Кириенко: волонтеры спасли свыше десяти тысяч пропавших без вести людей
Как стало известно журналистам, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сделал заявление, согласно которому волонтеры нашли более десяти тысяч пропавших человек. Это заслуга волонтеров из отряда «Лиза Алерт» и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Кроме того, благодаря помощи волонтеров-медиков было отремонтировано более свыше фельдшерско-акушерских пунктов. Кириенко обратился к журналистам с просьбой не прекращать активное освещение деятельности волонтеров после того, как завершится Год добровольца в России.
Также стоит отметить тот факт, что в Москве открылся международный форум добровольцев. Торжественная церемония открытия прошла в понедельник, 3 декабря. Волонтеров из 120 государств поприветствовал председатель Организационного комитета. Было отмечено, что на данный момент времени не существует таких областей в которых не работали бы волонтеры. Кириенко сказал также о том, что работа волонтерских и добровольческих организаций по всей стране и за рубежом находится на высоком уровне.
В России появятся награды для лучших волонтеров и будет введена специальная поддержка в виде стипендии. Также будет продолжена работа по развитию информационной системы под названием "Добровольцы России". Платформа была создана для того, чтобы появилась возможность более эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев. Сейчас почти 400 тысяч человек зарегистрированы и используют эту онлайн-платформу. Правительство на поддержку волонтеров выделит почти 7,5 миллиардов рублей.