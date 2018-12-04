Пакуем чемоданы: россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе

Россияне смогут отдохнуть внутри страны за счет работодателя уже в январе 2019 года. Такая возможность появилась после закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в апреле этого года для поддержки развития внутреннего туризма.

Об этом журналистам рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин. Он также добавил, что согласно социологическим опросам сейчас хотели бы отдохнуть более 70% россиян, а реально могут позволить себе отдых лишь чуть больше 40%, причем большая часть из них проводит свой заслуженный отпуск на даче или дома.

Новый закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Закон позволит работодателям при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы на оплату туристических путевок внутри страны для своих работников в пределах 50 тысяч рублей на человека. Причем выплату можно разбить на несколько платежей в течение года или получить все сразу. В эту сумму входит оплата билетов (туда-обратно), проживание, лечение в санатории, отдых и экскурсии.

Действие закона будет распространяться также супругов сотрудников, их родителей, детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 24 лет, которые находятся на очной форме в образовательной организации. Воспользоваться бесплатным отдыхом смогут только организованные туристы.

Игорь Фомин отметил, что такая опция будет доступна для всех категорий работников и будет выгодна как для организаций, так и для сотрудников. Ведь работодателю стратегически выгодно, чтобы его сотрудник отдыхал.