В Мосгордуме хотят наказывать блогеров за "опасные" селфи

Об этом сообщила глава комиссии по безопасности в столичном парламенте Инна Святенко. Она рассказала, что Московская городская дума в настоящий момент занимается разработкой законопроекта, который бы предусматривал ответственность за экстремально опасные селфи.

Сообщается, что этот пункт хотят включить в законопроект о введении штрафных санкций о зацепинге, то есть передвижении на поездах, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни или лестницы. Пункт будет содержать положение, в соответствии с которым будет введена ответственность за размещение в социальных сетях контента, который может нанести вред здоровью несовершеннолетних и их психическому здоровью. Как отмечает Святенко, это будет касаться, по большей части, блогеров, которые публикуют снимки, которые сделаны в опасных условиях.

Политик полагает, что подобная информация способствует тому, что подростки совершают экстремальные поступки только ради «опасных» селфи. А после этого начинают посредством этого зарабатывать. По ее мнению, стоит пресекать эту деятельность. Кроме того, Инна Святенко высказалась относительно необходимости создания специального перечня опасных мест. Она уверена, что это абсолютно бесполезно, поскольку подобные снимки можно сделать где угодно.

Известно, что в законопроекте уже предусмотрены штрафы для зацеперов: на железнодорожном транспорте по стране от 1000 до 2500 рублей, за повторное правонарушение — от 4000 до 5000 рублей или административный арест до 15 суток.