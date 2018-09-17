На AliExpress продают чехлы с Порошенко, пародирующие шоколад "Алёнка"

На китайской торговой площадке AliExpress среди широкого ассортимента товаров появился чехол с изображением президента Украины Петра Порошенко в стиле знаменитой сладости.

Неизвестные шутники использовали стилистику знаменитого шоколада «Алёнка», заменив девочку на Порошенко в женском платке. Судя по надписи на обёртке, шоколадка изготовлена не фабрикой «Красный октябрь», а Roshen, принадлежащей президенту, и называется «Палёнка». Кроме того, рядом можно заметить рисунок с поросёнком в короне. Стоимость чехла – 137,5 рублей. Помимо «Палёнки» среди стилей чехла имеется и оригинальная «Алёнка», а также варианты обёрток шоколада Alpen Gold и Wonka из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Тем не менее, президент в платке сильно выделяется.

Судя по всему, аксессуар пользуется популярностью у покупателей, о чём свидетельствуют положительные отзывы. Среди покупателей есть как русские, так и украинцы.

Похожих чехлов, высмеивающих, например, Владимира Путина, пока в каталоге магазина нет. Однако это вопрос времени.

Президент Порошенко неоднократно подвергался критике, поскольку, став президентом Украины, так и не отказался от кондитерской компании Roshen.