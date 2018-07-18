В День рождения Эрмитажа вход в музей будет бесплатным

В пятницу, 7 декабря, вход в Эрмитаж будет бесплатным. Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети ВКонтакте сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

Святая Екатерина, день празднования памяти которой выпадает на седьмое декабря, является небесной покровительницей российской императрицы Екатерины II, которая в 1764 году приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского, и тем самым положила начало созданию музея Эрмитаж и собранию его богатейшей коллекции, которую продолжали пополнять все последующие правители Российской Империи.

Также вечером в День Эрмитажа на Дворцовой площади пройдет рождественская видеоинсталляция. О времени ее начала будет сообщено чуть позже. Помимо этого Пиотровский сообщил, что 7 декабря откроется уникальная выставка одного их самых таинственных итальянских художников Пьеро делла Франческа, работ которого нет ни в одном российском музее. Экспозиция получила название «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи.

Кроме этого, гости Эрмитажа смогут посетить экспозиции «Не верь глазам своим» и «Обманки в искусстве».

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге входит в ТОП-20 самых посещаемых художественных музеев мира. В Эрмитаже находятся произведения как европейских, так и русских художников. В музее можно насладиться шедевром Ленардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына». Помимо этого Эрмитаж обладает богатыми собраниями работ Рубенса, Тициана, Пуссена и других.