Экс-министра образования назначили на пост ректора института в Башкирии

Экс-министра образования Башкирии Гульназ Шафикову назначат ректором Института развития образования. Сотрудники института не согласны с таким решением руководства и просят не назначать её на пост ректора.

Как рассказал представитель института, более сотни сотрудников приняли участие во внеочередном собрании и составлении резолюции и открытого письма на имя временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан с просьбой отменить назначение Шафиковой. Работники резко негативно оценили деятельность экс-министра образования на её прежнем посту, а также высказались о её возможном назначение на должность проректора по общим вопросам и врио ректора института и назвали риски, связанные с её назначением.

По словам сотрудников института, Шафикову считают некомпетентной в вопросах администрирования, а также в выстраивании отношений с сотрудниками, с которыми она общается в деспотичном тоне.

Известность Шафика обрела после одной публикации в аккаунте Instagram, в которой делилась с подписчиками впечатлениями о церемонии открытия всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». Несколько орфографических ошибок в тексте вызвали волну комментариев, после которых министр образования отредактировала публикацию, а через некоторое время и вовсе удалила.