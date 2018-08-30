Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске

Сегодня, 13:42 \\ Общество

Об этом рассказала представитель актера, его бизнес-партнер Юлия Мосман. Она сообщила, что знаменитый французский актер прибыл в Новосибирск 2 декабря. Известно, что ранее Депардье был прописан в Саранске.

По имеющейся информации, Жерар Депардье уже оформил прописку в Новосибирске. Известно, что у актера также запланирована встреча с министром культуры Новосибирской области Игорем Решетниковым и губернатором Андреем Травниковым. Она должна состояться 4 декабря. У многих возникли вопросы, почему французский актер принял решение изменить прописку. Как объяснила Юлия Мосман, все дело в более выгодном географическом положении города.

Оказалось, что Депардье имеет свои планы. Он вместе со своей командой планирует организовать и запустить в Новосибирске бизнес. Пока что информации о том, что проект будет собой представлять, не сообщается. Однако известно, что бизнес будет непосредственно связан с производством и поставкой продуктов питания. К тому же, по предварительным данным, актер хочет вместе со своим продюсером Арно Фрилле и «Первым каналом» снять документальный фильм о Новосибирске.

Напомним, французский актер стал гражданином России еще 5 лет назад. Тогда он был прописан в Саранске и приобрел квартиру в Грозном. Причиной получения российского гражданства стали слишком высокие налоги, введенные на родине. При этом французское гражданство он также сохранил.

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Автор - Евгения Чернобаб
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