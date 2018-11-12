Радия Хабирова возмутил инцидент с дракой молодых мам за очередь к врачу

Временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров во время совещания в правительстве Башкирии возмутился инциденту в городе Салават, где молодые мамочки подрались за очередь к врачу. В качестве причины Хабиров назвал нехватку кадров в медицинских учреждениях.

По его словам, решение этой проблемы во власти глав администраций, которым необходимо прикреплять к учреждениям студентов-медиков, помогая им по мере обучения. Координирование этой работы лежит на Министерстве Здравоохранения региона. Обращаясь к министерству, он попросил их об оказании помощи главам, пообещав дотировать помощь студентам-целевикам.

Хабиров также подчеркнул, что если бы из тысячи выпускников ежегодно хотя бы половина шла в медицину, то кадровый вопрос был бы закрыт. Один из ректоров медицинского университета внёс предложение о заключении договоров целевого направления с некоторыми студентами, обучающимися на платной основе.

Ранее Министерство здравоохранения Башкирии предоставило данные, согласно которым обеспеченность медиками в регионе ниже на 8% по сравнению с другими регионами. При этом почти каждый врач пенсионного возраста.