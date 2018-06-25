Голодовка против беспредела: московский таксист устроил одиночную акцию

Социальные сети сообщают – таксист из Москвы объявил пятидневную голодовку в знак протеста против тарифов, установленных агрегаторами такси.

Работники Московского профсоюза таксистов раскрывают подробности акции – мужчина недоволен пассивным потворством столичных властей новым тарифам, установленным агрегаторами.

Сообщается, что тарифы не покрывают даже себестоимости поездки, мужчина назвал текущее положение дел беспределом.

Как рассказал руководитель одной из московских организаций таксистов, в сумму проезда входит комиссия агрегатора и сервиса перевода денег, и налог, но не входит стоимость топлива и амортизации транспортного средства. В итоге от суммы поездки остаётся только половина.