Голодовка против беспредела: московский таксист устроил одиночную акцию

Сегодня, 11:15 \\ Общество

Социальные сети сообщают – таксист из Москвы объявил пятидневную голодовку в знак протеста против тарифов, установленных агрегаторами такси.

 Работники Московского профсоюза таксистов раскрывают подробности акции – мужчина недоволен пассивным потворством столичных властей новым тарифам, установленным агрегаторами.

Сообщается, что тарифы не покрывают даже себестоимости поездки, мужчина назвал текущее положение дел беспределом.

Как рассказал руководитель одной из московских организаций таксистов, в сумму проезда входит комиссия агрегатора и сервиса перевода денег, и налог, но не входит стоимость топлива и амортизации транспортного средства. В итоге от суммы поездки остаётся только половина.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Жителей Нью-Йорка атаковали фото мужских репродуктивных органов

Владельцы iPhone в Нью-Йорке жалуются на атаковавшие их фото мужских репродуктивных органов, присылаемые незнакомцами через AirDrop. The New York Times сообщает о том, что Городской совет Нью-Йорка...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Мединский: подвиг 28 панфиловцев не подлежит сомнению

 Министр культуры Мединский сообщил об обнаружении документов, доказывающих достоверность...

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации...

Жорес Алфёров пошёл на поправку после госпитализации

 Нобелевский лауреат по физике и академик Жорес Алфёров после попадания в больницу стал...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ