Праздник уже близко: в США и Великобритании прошли марафоны Санта-Клаусов

5 километров пробежали в Великобритании 5 000 человек, одетых в костюмы Санта-Клаусов. В США переодетые в Санта-Клаусов устроили массовый спуск на лыжах и сноубордах.

«Праздник уже близко», - пишут иностранные СМИ. В США и Великобритании уже прошли марафоны Санта-Клаусов, где люди смогли переодеться в костюм главного персонажа новогодних праздников.

Жители Великобритании устроили праздничный забег. Все желающие, одетые в костюмы Санта-Клаусов, смогли пробежать 5 километров. Главным условием для участия в марафоне был именно наряд Санта-Клауса. Традиционно, костюм состоит из красных штанов, остроконечной шапки и куртки с белой оторочкой. Одна из участниц марафона рассказала, что мероприятие стало для нее одним из самых волшебных дней в году.

В США марафон Санта-Клаусов проходил несколько иначе. Там состоялся ежегодный благотворительный спуск. Порядка 300 человек, одетых в костюмы Санта-Клаусов, собрались в западном штате Мэн в Ньюрри, чтобы спустится со склонов на сноубордах и лыжах. Участие в марафоне было платным, каждый человек платил 20 долларов, которые потом пойдут на местные программы обучения и отдыха.