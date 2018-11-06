В московском метро запустили мини-фильмы об истории столицы

Можно всю жизнь прожить в Москве и проездить на метро, но так и не выучить историю своего города. Поэтому правительство города решило помочь гражданам и запустило в столичной подземке мини-фильмы, рассказывающие о истории Москвы.

Запуск информационных роликов является продолжением масштабного просветительского проекта "Привет, Москва!", над которым трудилась целая команда специалистов - историков, москвоведов и искусствоведов. Ролики, длительностью не более 1,5 минут, крутят во всех вагонах, где установлены экраны. В данный момент в московской подземке их насчитывается 8,7 тысячи в 1800 вагонах.

В пути москвичи смогут посмотреть несколько десятков коротких фильмов, в которых увидят, например, исторические кадры торжественной встречи в Москве в апреле 1961 года первого космонавта Юрия Гагарина, вернувшегося на Землю.

Создатели проекта постарались собрать и рассказать все самое интересное: занимательные факты, легенды, необычные истории. К примеру, москвичи смогут узнать, какой памятник в их городе называют «холодильник с бородой».

Ролики об истории Москвы жители и гости столицы смогут посмотреть на всех линиях метро до конца этого года.

Автором и куратором первого тематического блока проекта "Москва историческая" выступил лауреат ТЭФИ и ведущий программы "Сделано в Москве" Владимир Раевский, а сценарий подготовила журналистка Александра Запоева.

Проект "Привет, Москва" был запущен в октябре 2018 года. Тогда по Кольцевой линии подземки начал курсировать одноименный тематический поезд. Цель проекта — превратить любую поездку в метро в увлекательное путешествие, в котором транспорт станет гидом, а пассажиры — экскурсантами.

Информацию об истории Москвы можно будет найти не только в поездах, а также в переходах, в вестибюлях и на платформах. Одним словом, создатели проекта превратили московское метро в огромный образовательный портал, посвященный истории столицы. И, если учесть, как много времени каждый житель Москвы проводит в метро каждый день, скоро багаж знаний москвичей о собственном городе значительно обогатится.

Отметим, что посмотреть сразу все видео-ролики можно на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

Проект рассчитан на десять месяцев, за это время на 150 станциях на заранее установленных информационных плакатах разместят четыре блока информационных сообщений: "Москва историческая", "Москва кинематографическая", "Москва музыкальная" и "Москва литературная и театральная".