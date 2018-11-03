В Белоруссии полмиллиона человек оказались бездельниками

Сегодня, 08:46 \\ Общество

При этом, раньше на таких граждан распространялись некоторые субсидии и льготы, однако их было решено отменить.

 Издание "Sputnik Беларусь", ссылаясь на руководителя Министерства труда и социальной защиты республики Ирину Костевич, передает новость о том, что в стране вновь посчитали количество трудоспособных граждан, которые по какой-то причине в данный момент не занимают рабочие места. Как оказалось, нетрудоустроенных в Белоруссии на сегодняшний день около полмиллиона человек.

По словам Костевич, существует специальный реестр, по которому население может проверить свой статус. Если человек нашел себя в нем как не имеющий места работы, однако на самом деле является трудоустроенным, то он может предъявить доказательство о трудоустройстве, и тогда информация о нем будет изменена.

Примерно три года в государстве остается актуальным закон, согласно которому неработающие должны были платить так называемый налог на тунеядцев или бездельников. Своим новым указом президент РБ Александр Лукашенко отменил данное постановление, однако с 2019 года такие граждане должны будут по полной стоимости оплачивать услуги ЖКХ, без каких-либо субсидий.

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Автор - Мартина Корф
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