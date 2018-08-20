В России создадут комплексы для утилизации батареек на базе объектов по уничтожению химоружия

Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с корпорацией «Росатом» разработало федеральный проект по созданию специальной инфраструктуры по обращению с отходами 1 и 2 классов опасности на базе объектов по уничтожению химического оружия.

Проект рассчитан до 2024 года и предусматривает создание семь предприятий, которым будут утилизировать отходы 1 и 2 классов опасности. Также планируется в рамках этого проекта задействование четырёх объектов по уничтожению химического оружия в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртии. Также ещё одни завод планируют открыть к маю 2020 года в Подмосковье.

Стоит отметить, что в настоящее время плановых утилизаций батареек в стране почти не проводят, их просто вывозят на мусорные полигоны. Единственный завод «Мегаполисресурс», занимающийся переработкой элементов питания, находится в Челябинске.

Владимир Мацюк, который является генеральным директором «Мегаполисресурс», рассказывает, что в 2018 году на переработку будет собрано только 2,5-3% от числа всех распроданных батареек.

Хранение батареек с обычным мусором и отсутствие мероприятий по их утилизации связано с опасными тяжёлыми металлами, проникающими со временем в почву, грунтовую воду и водоёмы.