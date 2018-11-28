Мединский: подвиг 28 панфиловцев не подлежит сомнению

Сегодня, 06:17 \\ Общество

Министр культуры Мединский сообщил об обнаружении документов, доказывающих достоверность существования подвига 28 панфиловцев.

 Как рассказал министр культуры, силами Российского военно-исторического общества в архивах были обнаружены документы, ставящие «точку поверх точки» в противоречиях, связанных с подвигом советских солдат.

В рассекреченных этой осенью документах под грифом «Смерш» от 1942-44 гг., были обнаружены три новых свидетельства о той неравной схватке: два новых подробных описания и слова политрука Клочкова «отступать некуда».

Ранней неоднозначности ситуации служил тот факт, что некоторые исследователи неоднократно выступали с заявлениями о мифичности и откровенной «фейковости» существования этого боя.

К слову, подвигу посвящён одноимённый фильм, снятый в 2016 году, получивший статус снятого на народные деньги – средства на половину стоимости производства, а это около 30 млн рублей – были собраны «в народе» с помощью различных сервисов, сайтов и при медийной поддержке ряда небезразличных знаменитостей. Возглавляемое Мединским Министерство культуры удвоило эту сумму.

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