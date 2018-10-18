Как стало известно журналистам, Константин Хабенский стал лауреатом премии «Скрипач на крыше», его кинокартину «Собибор» отметили в номинации «Кинематограф» за то, что режиссер смог отобразить героизм пленников нацистского лагеря. Данную информацию сообщила пресс-служба ФЕОР.

Примечательно, что премия «Скрипач на крыше» вручается ФЕОР с 2003 года. Она является одной из самых престижных наград. Также стоит отметить тот факт, что фильм Хабенского "Собибор" получил Гран-при кинофестиваля "Золотая башня". В рамках фестиваля, который проходил пять дней, было представлено 60 фильмов. Как отметил глава Ингушетии, проведение фестиваля дает возможность республике и ее жителям интегрироваться в общероссийское культурное пространство.

Фильм «Собибор» покажут ветеранам войны. Организатором мероприятия является префектура Центрального округа при поддержке сети кинотеатров «Московское кино». Ветераны соберутся в кинотеатре «Звезда»6 где6 помимо просмотра фильма6 будут еще проходить обсуждения истории силы и сопротивления человеческого духа машине уничтожения.

Российский актер стал жертвой недобросовестного застройщика, в результате чего он станет судиться. Константин Хабенский не может оформить купленные им апартаменты в собственность. Впоследствии выяснилось, что данная компания, которая занималась постройкой здания, просто стала неплатежеспособной.