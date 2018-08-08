Дизайнеры выпустили бриллиантовую обувь стоимостью 13 000 долларов

Сегодня, 20:08 \\ Общество

Дизайнером дорогостоящей обуви стал Крис Шеллис, который также разрабатывал стильные туфли для певицы Бейонсе.

Сообщается, что это первая обувь для мужчин, которую выпустила компания Chris's House of Borgezie, базирующаяся в Бирмингемском ювелирном квартале. Автором туфлей стал дизайнер Крис Шелис, который украсил обувь 68 бриллиантами и 18-каратными золотыми кружевами, общая стоимость данного дизайнерского творения составляет 10 000 фунтов стерлингов, а это примерно 13 000 долларов.

На подошве необычной обуви дизайнер предусмотрел золотой штамп Birmingham. Известно, что Крис Шеллис изготавливал мужскую обувь год. Кроме того, дизайнер также воспроизвел древнюю технику изготовления обуви, которую использовали ещё древние римляне.

Поделиться новостью:
Автор - Светлана Тарабан
Главное за неделю

Жителей Нью-Йорка атаковали фото мужских репродуктивных органов

Владельцы iPhone в Нью-Йорке жалуются на атаковавшие их фото мужских репродуктивных органов, присылаемые незнакомцами через AirDrop. The New York Times сообщает о том, что Городской совет Нью-Йорка...

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Организаторы концертов устанавливают новые возрастные ограничения для посетителей

Недавно в России отменили множество подростковых концертов. Теперь организаторы в срочном...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Джордж и Амаль Клуни будут крестить первого ребенка принца Гарри

Пары уже давно знают друг друга и находятся в приятельских отношениях.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ