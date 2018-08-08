Дизайнеры выпустили бриллиантовую обувь стоимостью 13 000 долларов

Дизайнером дорогостоящей обуви стал Крис Шеллис, который также разрабатывал стильные туфли для певицы Бейонсе.

Сообщается, что это первая обувь для мужчин, которую выпустила компания Chris's House of Borgezie, базирующаяся в Бирмингемском ювелирном квартале. Автором туфлей стал дизайнер Крис Шелис, который украсил обувь 68 бриллиантами и 18-каратными золотыми кружевами, общая стоимость данного дизайнерского творения составляет 10 000 фунтов стерлингов, а это примерно 13 000 долларов.

На подошве необычной обуви дизайнер предусмотрел золотой штамп Birmingham. Известно, что Крис Шеллис изготавливал мужскую обувь год. Кроме того, дизайнер также воспроизвел древнюю технику изготовления обуви, которую использовали ещё древние римляне.