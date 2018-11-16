Жорес Алфёров пошёл на поправку после госпитализации

Нобелевский лауреат по физике и академик Жорес Алфёров после попадания в больницу стал чувствовать себя лучше. Представитель Академического университета Олег Чакчир рассказал, что сейчас его коллега в безопасности, и в течение нескольких дней его поставят на ноги.

Жорес Алфёров поступил в одну из столичных клиник 30 ноября. Как уточнил Олег Чакчир, академик самостоятельно обратился к врачам за помощью с жалобами на плохое самочувствие. Были подозрения на инсульт, однако они не подтвердились. Медики диагностировали Алфёрову гипертонический криз и своевременно оказали ему необходимую помощь. Сообщается, что академик уже общается с коллегами. В пресс-службе также отметили, что «всё нормально, опасность миновала». Ранее об улучшении состояния академика сообщали и в КПРФ, отметив, что всё с ним нормально.

88-летний Жорес Алфёров стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2000 году за работу «Полупроводниковые гетероструктуры». Первый россиянин, получивший награду ЮНЕСКО за вклад в развитие нанотехнологий. В период с 1991 по 2017 год занимал руководящую должность в Российской академии наук. С 1995 года является депутатом Государственной думы.