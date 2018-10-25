По Москве будет действовать единый читательский билет

Как стало известно журналистам, московские библиотеки начали работать с единым читательским билетом. Данную информацию сообщил Сергей Собянин, уточнив, что пока такой билет действует только в Северном и Зеленоградском округах.

В остальных районах столицы универсальный пропуск будет действовать с 2020 года. Примечательно, что единый билет выдается бесплатно на неограниченный срок. В данном проекте участвуют 440 учреждений Москвы.

Также стоит отметить тот факт, что мэр Москвы напомнил о преимуществах смарт-библиотеки в Москве. По мнению Сергея Собянина, с появлением новых технологий стало гораздо проще найти и оформить необходимую книгу. Данные сведения он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Кроме того, градоначальник заявил о рекордном количестве возведенных инженерных сооружений в 2018 году. На Северо-Восточной хорде построена рекордная по длине эстакада в 2,5 километра. Он сделал акцент на том, что в Европе таких в черте города нет. В текущем году в Москве построено 127 километров дорог и 55 дорожных мостов, эстакад и тоннелей. Помимо этого всего, была открыта канатная дорога протяженностью 720 метров, время в пути между двумя конечными станциями равно около пяти минут.