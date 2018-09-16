Папа Римский: Вопрос гомосексуализма среди священников вызывает тревогу

Папа Римский Франциск рассказал, что вопрос гомосексуализма в стенах духовной семинарии очень серьёзен и вызывает у него тревогу.

Данное откровение Папы Римского стало известно итальянской прессе после того, как к ним попала выдержка из книги, которая написана в результате многочасовой беседы главы Ватиканана и священника Фернандо Прада. В своём интервью Папа Римский поведал, что гомосексуализм, ставший «модным стилем жизни», сильно влияет на жизнь церкви. Он также подчеркнул, что вопрос гомосексуализма среди священников очень серьёзный и вызывает немалое беспокойство.

Комментируя слова одного из священников, утверждавшего, что гомосексуализм в стенах церкви не может быть катастрофой, потому что является одним из способов выражения любви, глава Ватикана Франциск называет подобные суждения ошибочными и настаивает на том, что в жизни священника нет места для такой любви. Однако он подчёркивает, что католики нетрадиционной ориентации так же вносят свой вклад в жизнь церкви и могут находиться в одной христианской общине «вместе с народом Божьим».

Однако куда более важной миссией Папы Римского в данный момент является борьба с педофилией в католической церкви. Так, в ноябре появились сообщения о том, что Пара Римский созывает специальное заседание по защите детей от сексуальных посягательств со стороны священнослужителей. Заседание планируется провести в феврале 2019 года.