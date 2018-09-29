В США парень сделал предложение своей возлюбленной и уронил кольцо в канализацию

Сегодня, 13:51 \\ Общество

Молодую пару разыскивает полиция Нью-Йорка, чтобы вернуть украшение. Об этом сотрудники правоохранительных органов написали в социальной сети Twitter в профиле New York Police Department.

 На одной из улиц Нью-Йорка в США молодой человек делал предложение своей девушке. Избранница была очень рада вопросу парня и ответила да. Американец настолько разволновался, что не удержал кольцо и уронил его в канализационную решетку. Об инциденте рассказали сами полицейские. Более того, они приложили к записи ролик где запечатлена влюбленная пара и безуспешные попытки молодого человека все-таки достать кольцо.

 Сотрудники правоохранительных органов отметили, что даже почистили украшение от загрязнений. Стражи порядка даже опубликовали фотографию кольца. Они действительно надеются вернуть его влюбленным. Интернет-пользователям очень понравилась эта история. Многие тут же принялись комментировать случившееся. Некоторые заявили, что это и самая печальная, и самая смешная на свете история с предложением. Другие же решили иронизировать, указав, что теперь любая их размолвка будет заканчиваться словами: «Как минимум не я уронила кольцо в канализационную решетку».

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Автор - Евгения Чернобаб
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