С приходом морозов в Петербурге замёрз бассейн тюленя Крошика

Тюлень предусмотрительно оставил себе небольшое отверстие для дыхания. Биологи не согласились с ним, что этого вполне хватит для жизни, а потому с помощью кувалды раскололи лёд.

Во время работы волонтёров центра Крошик с любопытством за ними наблюдал. А когда работа была завершена, он оценил результат и позволил сделать несколько снимков.

Судя по сообщению фонда по спасению тюленей, сам Крошик оказался слишком ленив, для того чтобы проделать достаточно большое отверстие для дыхания. Кроме того, теперь волонтёрам придется возобновить дежурства, чтобы вовремя раскалывать лёд в бассейне.

Крошика нашли в марте 2016 года у посёлка Свирица. Он слишком рано, в четыре месяца, оторвался от своей матери. Теперь он вряд ли вернётся в дикую природу: людей, которые ему помогали, он стал считать своей семьёй, кроме того, Крошик слишком привык к домашним условиям, поэтому вряд ли справится самостоятельно на воле. Попытка приучить Крошика к жизни в дикой природе ни к чему хорошему не привели: тюлень приставал к людям и воровал рыбу. Обеспокоенным зоологам пришлось забрать его обратно.

Ранее сотрудники центра поделились снимками нерпёнка. К зиме он отрастил себе шикарные усы, кроме того, Крошик в восторге от первого снега