«Пятница с Региной не удалась»: Ксения Бородина показала свое истинное лицо в эфире

Сегодня, 03:36 \\ Общество

Тодоренко встречает участников шоу вместе с игуаной Джонс. Грубая реакция Бородиной на животное вызвала массу неодобрений у зрителей.Ксения Бородина стала гостьей крайнего выпуска шоу «Пятница с Региной». С самого начала шоу атмосфера была напряженной. Все началось со встречи игуаны Джонс и Бородиной. Ксении не понравилось животное, на что она заявила: «Я сейчас каблуком по голове дам, уберите эту зеленую какашку».

Зрители не восприняли это высказывание с юмором, и начали писать много негативных комментариев о персоне Бородиной. Один из пользователей инстаграмма написал: «Игуана — это специально, психическая атака для гостя, он зажат и скомкан, напряжен из-за неё, в порыве этого можно звезду под другим углом поймать или из-за этой игуаны звезда может нечаянно рассказать что-нибудь не то, думая постоянно об этой игуане». Регина на самом деле смогла поймать Ксению «под другим углом». Бородина показала свое истинное лицо.

В свое оправдание после выхода шоу Ксения Бородина опубликовала пост в инстаграмме. Девушка пишет: «Так вот, я не собираюсь улыбаться 24/7, смеяться постоянно, говорить творите добро и так далее на камеру, чтобы быть ванильной и приятной в своей этой фальши. Можно быть честным, без грубости, а просто четко выражать свои мысли, быть прямолинейным во многих вопросах, откровенно говорить, но при этом не позволять людям тебя обидеть и добиться от тебя желаемого.» Признать свою ошибку и грубость по отношению к игуане ей не удалось. Но пользователи сети и зрители эфира поняли, кто такая настоящая Ксения Бородина.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Жителей Нью-Йорка атаковали фото мужских репродуктивных органов

Владельцы iPhone в Нью-Йорке жалуются на атаковавшие их фото мужских репродуктивных органов, присылаемые незнакомцами через AirDrop. The New York Times сообщает о том, что Городской совет Нью-Йорка...

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Прозрачный фантом попал на фотографию жителя Великобритании

 Прозрачный фантом попал на фотографию жителя Великобритании. Автор снимка пожелал...

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации...

Жорес Алфёров пошёл на поправку после госпитализации

 Нобелевский лауреат по физике и академик Жорес Алфёров после попадания в больницу стал...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ