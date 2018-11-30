«Пятница с Региной не удалась»: Ксения Бородина показала свое истинное лицо в эфире

Тодоренко встречает участников шоу вместе с игуаной Джонс. Грубая реакция Бородиной на животное вызвала массу неодобрений у зрителей. Ксения Бородина стала гостьей крайнего выпуска шоу «Пятница с Региной». С самого начала шоу атмосфера была напряженной. Все началось со встречи игуаны Джонс и Бородиной. Ксении не понравилось животное, на что она заявила: «Я сейчас каблуком по голове дам, уберите эту зеленую какашку».

Зрители не восприняли это высказывание с юмором, и начали писать много негативных комментариев о персоне Бородиной. Один из пользователей инстаграмма написал: «Игуана — это специально, психическая атака для гостя, он зажат и скомкан, напряжен из-за неё, в порыве этого можно звезду под другим углом поймать или из-за этой игуаны звезда может нечаянно рассказать что-нибудь не то, думая постоянно об этой игуане». Регина на самом деле смогла поймать Ксению «под другим углом». Бородина показала свое истинное лицо.

В свое оправдание после выхода шоу Ксения Бородина опубликовала пост в инстаграмме. Девушка пишет: «Так вот, я не собираюсь улыбаться 24/7, смеяться постоянно, говорить творите добро и так далее на камеру, чтобы быть ванильной и приятной в своей этой фальши. Можно быть честным, без грубости, а просто четко выражать свои мысли, быть прямолинейным во многих вопросах, откровенно говорить, но при этом не позволять людям тебя обидеть и добиться от тебя желаемого.» Признать свою ошибку и грубость по отношению к игуане ей не удалось. Но пользователи сети и зрители эфира поняли, кто такая настоящая Ксения Бородина.