Триумфальную арку в Париже закрыли на реставрацию после актов вандализма "желтых жилетов"

Городские власти Парижа приняли решение о временном закрытии со 2 декабря Триумфальной арки из-за повреждений, которые ей нанесли протестующие жители столицы. Об этом в Twitter сообщил председатель Центра национальных монументов Филипп Белаваль.

Он также отметил, что специалисты постараются как можно скорее окончить реставрационные работы, чтобы открыть для туристов один из главных символов французской столицы. К посту в социальной сети мсье Белаваль прикрепил видео, на котором видны масштабы вандализма участников протеста. На кадрах можно увидеть несколько разбитых статуй и картин из экспозиции музея, а также раскрашенные баллончиками с краской бюсты и стены исторического памятника.

Напомним, что 1 декабря в Париже прошла массовая акция протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, которая сопровождалась стычками с полицией, поджогами автомобилей и погромами. Полиция оцепила часть Елисейских полей, а когда активисты попытались прорваться через ряд полицейских, против них был применен слезоточивый газ. В связи с анархией в городе работу прекратили девятнадцать станций парижского метрополитена и было полностью остановлено движение поездов по двум веткам.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщал более чем о 110 пострадавших, среди которых 17 являются сотрудниками полиции. Также более 400 человек были задержаны.

Президент Французской республики Эмманюэль Макрон, который во время беспорядков находился в Аргентине на саммите Большой двадцатки (G20), на пресс конференции в Буэнос-Айресе жестко осудил происходящее и пообещал, что все организаторы беспорядков предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание.

Триумфальная арка — монумент на площади Шарля де Голля, построенный по заказу Наполеона после победы под Аустерлицем в 1806—1836 годах архитектором Жаном Шальгреном. Таким образом Наполеон хотел увековечить победы своей "Великой армии" во время Великой французской революции и в период Первой империи.

Арка выполнена в античном стиле и ее высота составляет почти 50 метров. В декабре 1840 года под Триумфальной аркой проехал траурный кортеж с прахом Императора, который был доставлен с острова святой Елены. Позже подобной чести были удостоены Виктор Гюго, Лазар Карно и другие выдающиеся деятели Франции.