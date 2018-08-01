Исследователи: 74,8% молодежи придерживаются семейных ценностей

Специалисты провели опрос среди молодёжи, чтобы выяснить каких ценностей и целей они придерживаются, а также с чем связаны их опасения. Согласно данным, предоставленным «Молодой гвардией Единой России», большинство представителей молодёжи самыми важными называют семейные ценности.

В опросе приняли участие 7,5 тысяч девушек и молодых людей из различных регионов России. 74,8% опрошенных на вопрос о самых главных ценностях в их жизни заявили, что придерживаются семейных ценностей, а 48,2% молодежи оказались сторонниками профессиональной самореализации. Также в качестве важных ценностей выделили дружбу (38,6%), образование и познание мира (36,1%). Исследователи отмечают, что материальное благосостояние занимает лишь девятое место в рейтинге, а слава и признание – двенадцатое.

Среди жизненных целей, которые ставит перед собой молодое поколение, первую позицию занимает создание крепкой семейной ячейки у 51,4%. При этом более 52% выразили желание воспитывать 1-2 детей, в то время как 30% готовы растить 3-х отпрысков и более.

Своими главными планами 45,9% назвали яркую, насыщенную событиями и впечатлениями жизнь. Также 38,7% планируют путешествовать и познавать мир, а 32,7% посвятить себя профессиональной самореализации.

Стоит отметить, что желание профессиональной самореализации оставило свой отпечаток и на страхах молодого поколения. Наибольшие беспокойства у 53,6% вызваны возможностью «не найти себя» в будущем, а также в 51% случаев не реализовать свой потенциал. Не меньше опасений вызывает вопрос трудоустройства у 60,8%.