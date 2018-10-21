Жителей Нью-Йорка атаковали фото мужских репродуктивных органов

Владельцы iPhone в Нью-Йорке жалуются на атаковавшие их фото мужских репродуктивных органов, присылаемые незнакомцами через AirDrop. The New York Times сообщает о том, что Городской совет Нью-Йорка вынес на обсуждение предложение о наказании подобных нарушителей душевного спокойствия окружающих.

Неофициально новый вид правонарушения назвали «киберфлешинг». В СМИ ещё в 2017 году появилась информация о подобных случаях отправки непристойных фото с использованием беспроводной технологии передачи данных от Apple. С каждым днём жители США всё чаще получают непристойные изображения, так называемые «дикпики» от незнакомых людей. The New York Times описывают это, как «сексуальный харассмент, завязанный на технологиях». При этом к понятию «эксгибиционизм» данные фотографии отнести нельзя.

Городской совет Нью-Йорка выступил с предложением ввести наказание в виде штрафа размером в тысячу долларов либо тюремного заключения сроком на год. Джозец Борелли, который является одним из инициаторов введения наказания за киберфлэшинг, заявил, что раньше незнакомцам для приставания к людям на улице необходимо было обзавестись кроссовками и длинным пальто, однако в настоящее время даже это стало проще, благодаря развитию технологий.

Стоит отметить, что жертвами «киберфлешинга» стали не только американцы, но и жители России, которые так же жалуются на получение непристойных фото по AirDrop.