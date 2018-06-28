В Таиланде остров, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, оккупировали сотни акул

Сегодня, 08:00 \\ Общество

Стая грозных акул окружила остров Пхи-Пхи-Ле в Таиланде. Именно там на знаменитом пляже Майя (Maya Beach) был снят одноименный фильм, где главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо. Туристы пребывают в ужасе.

 Вместо отдыхающих путешественников бухту заполонили хищники. Как сообщает издание AFP, в интернете ролик, на котором видно, что черные рифовые акулы неспешно плавают всего в нескольких метрах от берега, набирает популярность. Эксперты отметили, что на видео можно рассмотреть как небольших особей, достигающих около 100 сантиметров в длину, так и достаточно крупных, длина которых составляет примерно несколько метров.

Интересно, что защитники природы рассказали, такое скопление акул в одном месте – хороший знак. По их мнению, это "положительный признак" регенерации острова после того, как пляж полгода назад закрыли для туристов. Дело в том, что это было сделано из-за огромного наплыва путешественников. Закрытие пляжа было необходимо, поскольку был нарушен экологический баланс. Это вызвало угрозу вымирания самых акул, для которых бухта — первоначальная территория обитания. Специалисты полагали, что за 6 месяцев экосистема придет в норму. Причиной нарушения стало необъяснимое массовое вымирание кораллов. Однако пляж все еще остается закрытым. Но теперь, полагают экологи, после того, как бухту заполонили хищники, причин для беспокойства меньше.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Организаторы концертов устанавливают новые возрастные ограничения для посетителей

Недавно в России отменили множество подростковых концертов. Теперь организаторы в срочном порядке повышают возрастной рейтинг до 18+.

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Джордж и Амаль Клуни будут крестить первого ребенка принца Гарри

Пары уже давно знают друг друга и находятся в приятельских отношениях.

Грибок и плесень: квартира покойного Осина шокировала наследников

 Чтобы привести жилье в нормальный вид, родственникам придется потратить на ремонт свыше...

Зоопарк Калининграда занял первое место в престижном рейтинге Шеридана

 Международный эксперт по зоопаркам Дэвид Шеридан ежегодно выбирает лучший зоопарк в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ