В Таиланде остров, где снимался фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, оккупировали сотни акул

Стая грозных акул окружила остров Пхи-Пхи-Ле в Таиланде. Именно там на знаменитом пляже Майя (Maya Beach) был снят одноименный фильм, где главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо. Туристы пребывают в ужасе.

Вместо отдыхающих путешественников бухту заполонили хищники. Как сообщает издание AFP, в интернете ролик, на котором видно, что черные рифовые акулы неспешно плавают всего в нескольких метрах от берега, набирает популярность. Эксперты отметили, что на видео можно рассмотреть как небольших особей, достигающих около 100 сантиметров в длину, так и достаточно крупных, длина которых составляет примерно несколько метров.

Интересно, что защитники природы рассказали, такое скопление акул в одном месте – хороший знак. По их мнению, это "положительный признак" регенерации острова после того, как пляж полгода назад закрыли для туристов. Дело в том, что это было сделано из-за огромного наплыва путешественников. Закрытие пляжа было необходимо, поскольку был нарушен экологический баланс. Это вызвало угрозу вымирания самых акул, для которых бухта — первоначальная территория обитания. Специалисты полагали, что за 6 месяцев экосистема придет в норму. Причиной нарушения стало необъяснимое массовое вымирание кораллов. Однако пляж все еще остается закрытым. Но теперь, полагают экологи, после того, как бухту заполонили хищники, причин для беспокойства меньше.