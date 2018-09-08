Судоходство под арками Крымского моста значительно выросло вопреки прогнозам

Как стало известно журналистам, судоходство под Крымским мостом увеличилось в течение 2018 года по сравнению с 2017 годом. Данная статистика опровергает сведения о том, что в связи с постройкой Крымского моста начались проблемы в области судоходства.

По данным Росморречфлота, за последний год под арками моста прошли в обе стороны 16,7 тысячи судов. После открытия моста геометрические габариты судоходного участка и его глубина остались неизменными. Но ограничения на судоходство регулярно вводятся в связи с погодными условиями, во время штормов.

Также стоит отметить тот факт, что Песков напомнил об угрозах из Киева взорвать Крымский мост. Об этом пресс-секретарь президента РФ сказал, когда обсуждался инцидент, произошедший в Керченском проливе и задержание украинских моряков. Правительство Киева официально заявило о своем намерении уничтожить Крымский мост через Керенский пролив, после чего российские границы были пересечены украинскими судами.

В Германии предложили закрыть порты ЕС и США для судов из РФ. При этом политик подчеркнула, что западные страны должны будут дать чёткий ответ в том случае, если выяснится, что агрессором являлась Россия. ограничения должны продолжать действовать до того момента, пока ситуация, произошедшая в Керченском проливе с украинскими моряками, полностью не разрешится.