РПЦ одобрила штраф за мат, а также сексуальное просвещение в школах, если оно будет целомудренным

Представители Российской православной церкви высказались за поддержку сексуального просвещения, однако, отметили, что стоит это делать не в младшей школе, а "когда появляются риски". Кроме того, РПЦ высказала свою позицию относительно мата в публичных местах.

Митрополит Илларион отметил, что РПЦ вовсе не против, чтобы в школах проводились уроки сексуального просвещения. По его мнению, это необходимо, поскольку знания уберегут детей от опасностей, которые могут их настичь в процессе сексуальной жизни. Так, он подчеркнул, что стоит рассказывать школьникам не только сексе как явлении, но и мерах предосторожности, которые необходимо принимать, а также о последствиях, среди которых, опасность заразиться СПИДом, венерическими заболеваниями. При этом митрополит обратил пристальное внимание, что секс-просвещение должно быть целомудренным, только тогда, по его мнению, будет польза.

Кроме того, Илларион заявил, что абсолютно согласен с министром культуры относительно необходимости запрета мата в публичных местах и введения штрафа за его использование. Священнослужитель уверен, что в жизни можно вообще обойтись без употребления нецензурных слов. Сам митрополит признался, что за 52 года не выругался ни разу. Он уверен, что сначала нужно исключить мат из собственной лексики. Это поможет и окружающим людям.