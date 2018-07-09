Во время визита главы КНР в Мадриде запретили выходить на улицу актерам в костюме Винни-Пуха

Как стало известно СМИ, правоохранительные органы Мадрида запретили костюм Винни-Пуха в связи со скорым приездом главы китайского государства. Данную информацию сообщил уличный актер столицы Испании, который работает на особенно людных площадях города.

Он отметил, что его просили не выходить на работу в до того момента, пока правитель КНР не уедет, поскольку глава государства имеет давние счеты с медвежонком. Примечательно, что китайский лидер объявил войну желтому мишке несколько лет назад после того, как в китайских соцсетях появился коллаж, на котором был изображен в виде Винни-Пуха, население страны находит определенную схожесть между мультипликационным персонажем и правителем. Более того, в августе в китайский прокат не был выпущен новый фильм о медвежонке.

Также стоит отметить тот факт, что испанские эксперты пытаются оценить итоги визита Си Цзиньпина. В частности, перспективы взаимодействия стран в экономике и торговле. Власти Испании рассчитывают на тесное сотрудничество с китайской стороной в таких регионах как Латинская Америка и Африка. Визит китайского лидера значительно повысил уровень партнерских отношений между странами.

Испания считает Китай важнейшим партнером в АТР. Отдельное внимание уделяется вопросу сотрудничества между бизнесменами и деловыми кругами.