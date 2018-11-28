Дань творчеству или хулиганство: в Омске появилась улица им. Летова

Поклонники группы «Гражданская оборона» переименовали центральную улицу.

Недавно на окраине Омска частный аэропорт назвали именем рок-музыканта Егора Летова. Такая идея понравилась поклонникам: ведь фамилия лидера, созвучная с понятиями «летать», «полёт», очень хорошо подошла под название аэропорта.

Вслед за таким необычным названием, фанаты решились на не менее «революционную» дань творчеству исполнителя. Они расклеили надписи «ул. Летова» на стенах домов и в метро на улице Ленина. Вероятно, их вдохновила не только схожесть фамилий, но и название одного из проектов музыканта «Коммунизм». То есть, концепция переименование улицы - это утверждение нового восприятия мира, социальной системы людьми. Хотя появились и комментарии с возмущением: «Ну, это хулиганство». И вправду, такое «самовольное» переименование может стать огромной проблемой для приезжих, которые не ориентируются в городе.