На юго-западе Москвы откроют новое метро в 2020 году

В юго-западной части столицы в 2020 году обещают открыть 3 новые станции на Большой кольцевой линии метрополитена. Об этом рассказал Марат Хуснуллин, заместитель мэра по делам градостроительства.

Ожидается открытие трех станций метро: «Проспект Вернадского», «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект». Строителсьтво станций взяла на себя компания China Railway Construction Corporation. На участке Большой кольцевой линии метро запущены уже 4 проходических щита, через 2 недели появится 5-й, как рассказывает Марат Хуснуллин. Большая кольцевая линия будет длиною 70 километров, включая в себя 31 станцию и 2 депо.

Хуснуллин считает, что китайская компания по скорости работы справляется приемлемо. Есть все основания предполагать, что уже в 2020 году новый участок метрополитена сможет принимать людей.

Часть БКЛ начала свою работу 26 февраля текущего года. Сейчас она состоит из 5 станций метро: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».