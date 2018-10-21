Начался ремонт Керченского колледжа, в котором Владислав Росляков устроил стрельбу

Сейчас в колледже занимаются остеклением. Крупномасштабные действия с целью восстановления самой разрушенной части комплекса начнутся уже совсем скоро.

На территории Керченского политехнического колледжа, в котором Владислав Росляков совершил теракт, стартовали строительные работы. Сейчас главной целью рабочих является восстановления теплоснабжения на территории всего колледжа. Об этом сообщает Сергей Кононов, министр строительства и архитектуры АРК.

Средства на ремонтные работы уже найдены: их взяли из резервного фонда местного правительства. Ремонт обойдется в 9,2 млн. рублей, по словам министра. Он утверждает, что уже в понедельник сумму переведут на счет министерства образования Крыма. Именно оно имеет право распоряжаться выделенной суммой. Все необходимые соглашения, позволяющие начать строительство, будут подписаны на следующей неделе. После подписания бумаг начнутся полномасштабные аварийно-восстановительные работы на территории колледжа.

17 октября произошел трагический инцидент на территории колледжа в Керчи. Владислав Росляков расстрелял 21 человека, а также организовал взрыв на территории учебного комплекса. Около 50 человек получили различные травмы. Сам Владислав также погиб.