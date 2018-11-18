В Китае начали выплачивать вознаграждение за доносы о нелегальном контенте

Как стало известно журналистам, в Китае стали платить за доносы о фейковых страницах и нелегальном контенте. Новый законопроект предполагает финансовое поощрение граждан, которые будут информировать правоохранительные органы о случаях распространения запрещенного контента.

Отмечается, что сумма вознаграждения будет равно около 2% от общего дохода с отдельно взятой публикации, но не превысит 86 тысяч долларов. Особенное внимание представители правоохранительных органов уделят сообщениям о публикациях, которые может нанести ущерб моральному и физическому здоровью граждан государства.

Также стоит отметить тот факт, что банк UBS получил разрешение китайских властей взять под контроль брокерскую компанию. Об этом сообщается на сайте китайской комиссии по ценным бумагам. Примечательно, что это первая брокерская компания контролируемая иностранным банком. В дальнейшем это направление будет развиваться.

Китай призвал Японию ускорить диалог по вопросам торговли. По словам председателя КНР, сейчас наступило благоприятное время для развития торговых отношений между двумя государствами. Необходимо в скором времени прийти к договорённостям по Всестороннему региональному экономическому партнерству.