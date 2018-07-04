Странную рыбу с панцирем обнаружили в Китае

Вчера, 23:30 \\ Общество

На восточном побережье Китая местный житель обнаружил необычную рыбу с панцирем и странным расположением глаз. До сих пор не определено, к какому виду относится находка.

Рыбу нашли вследствие сильного отлива в Тайваньском проливе, что в провинции Фуцзянь. После отлива местные жители отправляются на поиск разных морских обителей: крабов, моллюсков и прочих. Однако в этот раз на освобожденном океаном побережье нашлось странное существо. Автор находки не знает, к какому виду отнести рыбу, и рыба ли это вообще. Ее глаза расположено не так, как у простых рыб, а спина напоминает панцирь.

Также, у существа имеется непривычно большой рот. Видеозапись с интересной рыбой попала наYouTube. Китаец, нашедший рыбу, уже успел поинтересоваться ее разновидностью у морских биологов, рыбаков и даже пользователей Сети. Однако никто так и не смог отнести животное к какому-либо виду. Возможно, житель Фуцзянь обнаружил нечто неизвестное человечеству.

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Автор - София Волкова
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