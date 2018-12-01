В Краснодаре под снегом собрали урожай клубники

Горожане уверены, что клубника станет отличным угощением на новогоднем столе.

Пользователи Сети обсудили видео, в котором два жителя Краснодара показывали растущую под снегом клубнику. Краснодарцы, разгребая руками снег, определяли, какие ягоды можно сорвать сейчас, а какие оставить дозревать до Нового года. Для многих стало настоящим шоком, как можно было вырастить в позднеосенний период урожай клубники и потом обещать его собрать в середине декабря. Даже для южного Краснодара это из ряда вон выходящее событие.

Читатели сообщили, что у них похожая ситуация и клубника покраснела в конце ноября. При этом, некоторые предостерегли от таких духоподъёмных сообщений. По их мнению, это приведёт к наплыву переселенцев в их благодатный город. Нашлись и скептики, которые усомнились, что такой урожай невозможен без ГМО и других ухищрений.