Прозрачный фантом попал на фотографию жителя Великобритании. Автор снимка пожелал остаться неузнанным.

Сущность из потустороннего мира поймал в объектив камеры британец. Однако ни своего имени, ни места, где был снят фантом житель Великобритании не рассекречивает.

Сообщается лишь то, что британец возвращался домой. Под уличным фонарем он обратил внимание на некую прозрачную сущность. Фантом был похож на человеческий силуэт, но точно разглядеть формы очевидцу не удалось.

Житель Великобритании не потерял самообладания и решил сфотографировать гостя из потустороннего мира. Камера смартфона справилась с этой задачей.

Добравшись домой, мужчина без промедлений опубликовал снимок аномалии в Сети. Пользователи Интернета посчитали, что история британца похожа на правду. А специалисты даже объяснили, что границы между мирами иногда имеют свойство истончаться, поэтому подобного рода фантомы становятся заметны глазу человека.