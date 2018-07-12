Политика не для дружбы: Художник Арсений Пыженков поругался с другом из-за чиновника

Чиновник Владимир Филиппов стал «камнем преткновения» многолетней дружбы между художником Пыженковым и блогером Иваном Столетовым, одним словом из лучших друзей получились враги.

Не так давно деятелем прекрасного Арсением Пыженковым, он же – Покрас Ломпас, была организована выставка искусства каллиграфии. Его друг, по совместительству блогер Столетов, должен был заснять отчёт с открытия данного мероприятия. Вместо того, чтобы записать красочные кадры прекрасной выставки, Иван взял интервью у российского чиновника. Заместитель Департамента по культуре - Филиппов, отвечая на вопросы Ивана, нагло лгал, будто что-то понимает в этом мероприятии.

Пыженкова возмутило то, что блогер решил задать вопросы именно тому человеку, который ровным счет ничего не смыслит в современном искусстве. Данный молодёжный проект был создан именно для самой молодёжи, но никак не для очередной шишки в управлении столицей. Арсений говорил о том, что коль Иван решил начать экспозицию выставки с интервью, то необходимо было спрашивать тех людей, которые близко знакомы с его творчеством.

«От меня поддержки не жди, и на моих событиях я тебя видеть не рад. Нужно уважать моих гостей, а не хайпить при удобной возможности. Ты дикий невежда. Как можно задавать вопросы, не понимая сути организации», - с такими словами обратился Пыженков к Ивану. Кстати говоря, выставка 27-летнего Покраса Ломпаса, проходила не в России, а в Майами. Филлипов высказался в необходимости проводить такие мероприятия на Родине, нежели за границей.Одним словом, политика не для дружбы и искусство не для чиновника, сделал вывод художник из сложившейся ситуации.