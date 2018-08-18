Американские заключенные требуют вернуть им право на просмотр порно

Американские заключенные объединились и требуют вернуть им право на просмотр порно. Заключенные, отбывающие наказание в исправительном учреждении г. Форт-Додж (штат Айова), намерены через суд восстановить утраченные права.

С 1 июля 2018 года вступил в силу закон, который запрещает властям выделять средства на приобретение для содержащихся под стражей материалов, которые несут в себе информацию сексуального характера. Кроме этого, в камерах запретили хранить какие-либо фотокарточки или другие источники с изображением обнаженных людей.

К слову, порночитальни впервые оборудовали в тюрьмах Айовы еще 30 лет назад.

Однако американские заключенные не примерились с запретом на порно. В ноябре 2018 года они подали коллективный судебный иск. В нем они уверяют, что нововведение нарушает их конституционные права. Более того, лиц, причастных к разработке и принятию закона, они называют «религиозными тиранами».

Ко всему прочему, в иске оговаривается, что каждому заключенному необходимо выплатить денежную компенсацию, равную 25 тыс. долларов. Под документом подписались 58 заключенных исправительного учреждения.