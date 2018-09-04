«Город зимы» на ВДНХ приглашает жителей и гостей Москвы на снежки и керлинг

30 ноября на ВДНХ открылась новая площадка для молодежного и семейного отдыха – «Город зимы». На площади 34 тысячи квадратных метров разместились два катка «Цветник» и «Ракета», ледяной лабиринт, зона для командной игры в снежки «Юкигассен», керлинг-арена и трасса для детских снегоходов.

«Несмотря на то, что 80-летний юбилей ВДНХ будет отмечать только в следующем году, удивлять жителей и гостей Москвы мы вместе с выставкой решили уже сегодня. «Город зимы» – это принципиально новая площадка для молодежного и семейного отдыха. Посетителям «зимний город» предложит интересные конкурсы, соревнования, викторины, ярмарки, концерты, интерактивные программы и световые инсталляции», – рассказала руководитель Аппарата мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.

Самая масштабная зона проката – каток «Ракета» – открылась на Площади Промышленности. Каток одновременно способен вместить до 2 400 человек. Более компактный каток «Цветник» заработал на Центральной аллее, его одновременно смогут посетить до 1 200 отдыхающих. В Северном сквере для взрослых и маленьких гостей подготовлена семиметровая горка «Север», предназначенная для катания на круглых надувных подушках-тюбах.

По замыслу организаторов, «Город зимы» будет работать в течение всего зимнего сезона – до 10 марта.











