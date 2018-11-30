Сергей Шнуров прокомментировал запрет въезда в Украину

Певец в очередной раз поразил своим умением писать поэзии на актуальные темы.

Сергей Шнуров снова приятно удивил подписчиков, прокомментировав последние события в стихотворной форме в своём «Инстаграм». Видимо, скандальный певец прислушался к мнению своих фанатов, которые после поста о трагедии в Шереметьево рекомендовали ему освещать все новости.

На этот раз лидера «Ленинграда» вдохновил запрет украинского правительства на въезд в страну российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В своём посте певец также вспомнил коллег, которым уже запрещён въезд в Украину: Веру Брежневу и Лободу. Он написал, что взаимное влияние братских народов никуда не исчезнет. И менее, чем через 100 лет, дружба восстановится, будут слушать и петь одинаковые песни. Рокер также обещает приехать в Киев, вот только тогда, когда ему исполнится 60. Подписчикам сразу понравилась запись, и за день её оценили более 110 тысяч фанатов, прокомментировали более 3000. Поклонники пишут: «Достала политика! Ждём Вас в Киеве!», «Любовь, дружба, творчество аполитично».