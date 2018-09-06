Калининградские власти не разрешили студенту митинговать в защиту памяти Канта

Калининградские власти не позволили студенту устроить митинг возле памятника Иммануилу Канту. Молодой человек хотел созвать единомышленников в защиту памяти философа после вандализма, случившегося ранее в отношении этого памятника.

27 ноября неустановленные личности совершили акт вандализма, облив памятник Канту розовой краской. Памятник располагается рядом с Балтийским федеральным университетом, носящим имя немецкого философа. Также около места происшествия были разбросаны листовки, призывающие учащихся университета отказаться от памятника. В тексте одобрение деятельности Канта расценили как предательство Родины, а самого философа нарекли врагом. Могилу Иммануила Канта также осквернили. По подозрению в вандализме задержали некоего сторонника националистов Ивана Мельника.

После этого в социальной сети «ВКонтакте» один из студентов Балтийского университета создал сообщество, посвященное созыву людей на пикет в защиту памяти Канта. Мероприятие должно было состояться 2 декабря на могиле философа возле Кафедрального собора. Молодой человек вскоре получил приглашение на беседу в центр «Э», занимающий борьбой с экстремизмом.

Там студента расспрашивали о том, как он пришел к идее созвать митинг и каким образом обратился с этим в администрацию. Местные власти отказали студенту в проведении пикета, сославшись на то, что он не согласован с администрацией. Чтобы все состоялось, студент должен получить разрешение у владельца данного участка, где планировался митинг. Парень не теряет надежды и намерен попробовать провести пикет в другой день.