Во Владивостоке разрушается мост

Жители города Владивостока сообщили о разрушении моста через реку. Мост находится в районе улицы Фадеевой, его пешеходная дорожка находится в плачевном состоянии.

Пешеходы не могут идти по мосту, так как он разваливается, им приходится идти по проезжей части. Администрации Владивостока заявила, что нет повода для паники, рабочие скоро займутся ремонтом пешеходной дороги. При формировании плана на 2019 год, это место будет учитываться, его не только отремонтируют, но и обновят.