Конкурс «Преображение» (для осужденных) транслировали по кабельному каналу в Улан-Удэ. Телевизионная программа была снята на базе исправительной колонии №7.

Целью конкурса стала помощь и реабилитация осужденных из местной женской колонии. Также организаторы таким способом хотели поспособствовать творческому развитию конкурсанток.

Главный девиз проекта звучал следующим образом «До и после – преображение».

Формат конкурса проходил в формате телепрограммы, которую транслировала телестудия колонии «Кедр».

Финал конкурсной программы для осужденных в Улан-Удэ прошел на сцене клуба колонии. На обозрение зрителей были представлены видеоролики, в которых представлен весь путь преображения каждой участницы. Также конкурсантки вышли на дефиле, где предстали в новых образах, что сопровождалось овациями публики.

По итогу жюри приняло единогласное решение: все участницы достойны звания победительницы «Преображения».