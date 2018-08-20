В Камчатском крае будет выбрана "Этнокрасавица"

В агентстве по внутренней политике Камчатского края сообщили, что в конкурсе красавиц разных национальностей, будут участвовать 15 девушек. Они представят традиции и культуру своих народов.

Все участницы конкурса покажут интересный творческий номер и продемонстрируют национальный костюм. Для девушек сообщат ряд критериев, по которым жюри выберут победительниц. Также будут учитываться: актёрское мастерство, уровень знания языка и разноплановость репертуара. Всем участницам вручат ценные награды, но победительницы получат особенные призы.

Мероприятие пройдет 1 декабря, в центре культуры "Сероглазка". Организаторами конкурса является молодёжный комитет КРОО "Содружество".