Продана самая дорогая в мире бутылка виски

На сегодняшний день виски Macallan один из самых дорогих алкогольных напитков в мире. "Золотая" бутылка была продана в Британии, в английском аукционном доме Christie's, за 1,5 миллиона долларов.

Односолодовый виски Macallan установил денежный мировой рекорд. Единственная в мире бутылка, которая расписана известным ирландским художником Майклом Диллоном, дата создания напитка - 1926 год. Виски хранится в шикарном деревянном кейсе, в этом кейсе есть письмо от самой семьи Macallan.

Ещё один виски того же бренда за огромную сумму был продан в 2007-м году. По словам директора аукционного дома Christie's, марка зарекомендовала себя, как наивысочайшего качества продукт.